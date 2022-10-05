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الأربعاء، 05-10-2022 12:42 م

ديوان المحاسبة يستحدث شعبة لتلقي الشكاوى

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الوكيل الإخباري - استحدث ديوان المحاسبة شعبة جديدة تعنى بمتابعة الشكاوى والملاحظات التي ترد إليه من الجهات المختلفة، ترتبط مباشرة بمكتب الرئيس وتتبع تنظيمياً لمديرية العلاقات العامة والتعاون الدولي والإعلام.

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وقال رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إن استحداث الشعبة يأتي في إطار حرص الديوان على تعزيز دوره الرقابي من خلال رفع مستوى التواصل مع المجتمع المحلي والمؤسسات الإعلامية والجهات الخاضعة لرقابته للإبلاغ عن أي تجاوز على المال العام بما تقتضيه المصلحة العامة، استجابة لما ورد في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك، التي تناولت تحسين أداء أجهزة الدولة ومحاربة الفساد للحفاظ على المال العام.


وبيّن حداد، ان الشعبة ستعمل على تعزيز مبدأ الرقابة والمساءلة وتوطيد العلاقة بين الديوان والأطراف ذات العلاقة، إضافة لزيادة ثقة المجتمع المحلي بدور الديوان من خلال متابعة شكواهم بالسرعة الممكنة وفق الأصول.


وأوضح حداد إجراءات عمل شعبة متابعة الشكاوى وأسس عملها الذي أقرته لجنة الخطة الأسبوع الماضي، حيث أناط القرار بالشعبة مجموعة من المهام، أبرزها؛ استلام الشكاوى والابلاغات من كافة الجهات واعتماد مدة شهر من تاريخ توريد الشكوى للديوان كحد أقصى للتأكد من صحة الشكوى وإجراء المقتضى للتحقق منها، وإصدار مخرج رقابي حولها في حال ثبوت ما ورد في الشكوى.


كما كلفت الشعبة الجديدة باعداد تقرير شهري للرئيس يوضح عدد الشكاوى الواردة للديوان وما تم انجازه وما تم حفظه وما تبقى قيد المتابعة، إضافة لاعداد تقارير متابعة نصف شهرية للمديريات المعنية واستعراض الاجراءات المتخذة من قبلها حول الشكاوى التي مضى عليها (15) يوما فأكثر، والتأكيد على التعامل مع كافة الشكاوى بسرية مطلقة.


وأصدر حداد صباح اليوم تعميما الى جميع المديريات والمراقبات الميدانية في الديوان للتقيد بأسس وآلية متابعة الشكاوى.


ولفت حداد الى آلية تقديم الشكاوي وتوفر عدد من الوسائل التي تمكن من استقبال شكاوى المواطنين للابلاغ عن أي تجاوز على المال العام، وهي:


- هاتف رقم: 0096262222111
- الفاكس رقم: 0096262223179  
- البريد الإلكتروني: [email protected]  
- العنوان البريدي التالي: ص.ب. 950334 عمان-11195 الأردن
- الحضور الشخصي للعنوان: عمان/ تلاع العلي/ شارع إسماعيل حجازي/ بناية رقم 9.

 

 

 




 

 


 

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