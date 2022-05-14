هيئة تنشيط السياحة تستضيف وفدا من كبار رجال الدين اليونان

الوكيل الإخباري - استقبلت هيئة تنشيط السياحة، وفداً من كبار رجال الدين من الكنيسة اليونانية، للاطلاع على المواقع الدينية المسيحية في المملكة، بهدف جذب مزيد من الحجاج المسيحيين من اليونان إلى المملكة.

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وبحسب بيان للهيئة اليوم السبت، أعرب وزير السياحة والآثار رئيس مجلس ادارة هيئة تنشيط السياحة نايف حميدي الفايز، عن تقديره لزيارة الوفد الذي يضم كبار رجال الدين المسيحيين اليونانيين، وحسن اختيارهم للمملكة كوجهة سياحيّة دينية وذلك لما تزخر به من مواقع سياحية دينية مسيحية تعتبر نقطة جذب للسياحة الدينية المسيحية.

وقال إنه من المتوقع ومن خلال الاستثمار المشترك في التسويق السياحي للمواقع الدينية في المملكة مع كبار رجال الدين المسيحيين، أن يزيد حجم اعداد السياح المسيحيين من أوروبا بشكل عام للمملكة.



واضاف الفايز، أن السيّاح ينظرون إلى الأردن كمواقع أثريّة تاريخيّة، لكن الحجاج المسيحيين هم الذين يزورون الأماكن المقدسة ويصَلون في الأردن في مختلف الكنائس الأثريّة، كما في الكنائس الحيّة التي تعج بالمؤمنين في مدن وقرى الأردن قاطبة.



من جانبه، رحب مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات بالوفد المشارك، مشيرا إلى اهمية الزيارة كون الوفد من المسؤولين واصحاب القرار في الحج المسيحي في اليونان.



وأكد، أن مدراء الحج المسيحي هم سفراء المملكة في اليونان فمن خلالهم يمكن تشجيع السياح اليونانيين على زيارة الأردن أرض الأنبياء والقديسين والشهداء.



وتسعى الهيئة إلى زيادة التعاون ما بينها والكنيسة الممثلة في المجمع المقدس، والذي يهدف الى زيادة حجم الحجاج المسيحيين القادمين من اليونان الى الأردن.