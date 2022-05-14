السبت 14-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأرصاد: تأثير الكتلة الحارة يتراجع الأحد وتحذيرات من الغبار

السعودية تحبط تهريب 29 ألف حبة كبتاغون قادمة من الأردن - صور

قبل أيام من استشهادها.. هذه آخر تغريدة لشيرين أبو عاقلة

الضريبة: صرف الرديات للمستحقين يتم وفقاً للقوائم وعلى مدار العام

خبير يوضح حول قروض البطاقات في الأردن والفوائد عليها

إصابة بتدهور صهريج على الطريق الصحراوي - فيديو

الاحتلال يحتجز جثمان الشهيد وليد الشريف وينقله للتشريح

أكثر من 2 مليار دينار تحصيلات الضريبة خلال الثلث الأول من العام الحالي

العمل: إقبال ملحوظ من منشآت القطاع الخاص على منصة برنامج "تشغيل"

الطاقة: إنجاز 52% من مشروع التنقيب عن الفوسفات في حوض الريشة

السبت، 14-05-2022 03:19 م

هيئة تنشيط السياحة تستضيف وفدا من كبار رجال الدين اليونان

1652530547297


الوكيل الإخباري - استقبلت هيئة تنشيط السياحة، وفداً من كبار رجال الدين من الكنيسة اليونانية، للاطلاع على المواقع الدينية المسيحية في المملكة، بهدف جذب مزيد من الحجاج المسيحيين من اليونان إلى المملكة.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للهيئة اليوم السبت، أعرب وزير السياحة والآثار رئيس مجلس ادارة هيئة تنشيط السياحة نايف حميدي الفايز، عن تقديره لزيارة الوفد الذي يضم كبار رجال الدين المسيحيين اليونانيين، وحسن اختيارهم للمملكة كوجهة سياحيّة دينية وذلك لما تزخر به من مواقع سياحية دينية مسيحية تعتبر نقطة جذب للسياحة الدينية المسيحية.

 

وقال إنه من المتوقع ومن خلال الاستثمار المشترك في التسويق السياحي للمواقع الدينية في المملكة مع كبار رجال الدين المسيحيين، أن يزيد حجم اعداد السياح المسيحيين من أوروبا بشكل عام للمملكة.


واضاف الفايز، أن السيّاح ينظرون إلى الأردن كمواقع أثريّة تاريخيّة، لكن الحجاج المسيحيين هم الذين يزورون الأماكن المقدسة ويصَلون في الأردن في مختلف الكنائس الأثريّة، كما في الكنائس الحيّة التي تعج بالمؤمنين في مدن وقرى الأردن قاطبة.


من جانبه، رحب مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات بالوفد المشارك، مشيرا إلى اهمية الزيارة كون الوفد من المسؤولين واصحاب القرار في الحج المسيحي في اليونان.


وأكد، أن مدراء الحج المسيحي هم سفراء المملكة في اليونان فمن خلالهم يمكن تشجيع السياح اليونانيين على زيارة الأردن أرض الأنبياء والقديسين والشهداء.


وتسعى الهيئة إلى زيادة التعاون ما بينها والكنيسة الممثلة في المجمع المقدس، والذي يهدف الى زيادة حجم الحجاج المسيحيين القادمين من اليونان الى الأردن.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
غبار-في-الاردن (1)

الأرصاد: تأثير الكتلة الحارة يتراجع الأحد وتحذيرات من الغبار

3

السعودية تحبط تهريب 29 ألف حبة كبتاغون قادمة من الأردن - صور

0L5A1485 - Copy

الأردن يشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للأسرة

20210807T202714-1628357234018131800

انطلاق فعاليات منتدى الشباب للتدريب والحوار السياسي الثاني في العقبة

3634637

إصابة بتدهور صهريج على الطريق الصحراوي - فيديو

130492206_3499473023439532_1185080773060235091_n (1)

بلدية السلط تبدأ أرشفة معاملات ترخيص الأبنية إلكترونيا

أخبار متعلقة
optimized-cvtq

إطلاق حملة تسويقية للأردن في الخليج قريبا

1652096047061

الفايز يشارك في معرض السفر العربي في دبي

1651844047728

تدشين خط طيران جديد بين عمان وواشنطن ووصول أول رحلة اليوم

image (3)

تنشيط السياحة تروج الأردن سياحيا في تونس

x6nnapIhdanY0eMwyHrUyaOvw7PoQsJOo6HKwFtf

الأردن: مضاعفة حجم الكهرباء المصدرة لشبكة القدس الصيف الحالي

420227132258684491028

أكثر من 60 الف دينار تبرعات لوقفية خير الأردن منذ بداية رمضان