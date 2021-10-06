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الأربعاء، 06-10-2021 05:47 م

واشنطن تؤكد استمرار دعم الحكومة الأمريكية للأردن

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الوكيل الاخباري - بحث وزير المالية محمد العسعس مع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين سبل التعاون في مكافحة تمويل المنظمات الارهابية.

وقالت وزارة المالية في بيان صحفي الأربعاء إن الوزيرين أكدا في مكالمة هاتفية الثلاثاء عقب زيارة الوفد الوزاري الأردني للولايات المتحدة والاجتماع بعدد من المسؤولين هناك على أهمية العلاقة المتينة بين البلدين والدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن.

وأطلع العسعس نظيرته على أهم نتائج الزيارة والاجتماعات الإيجابية التي عقدها الوفد في واشنطن الأسبوع الماضي مع مختلف الجهات في الإدارة الأميركية والكونغرس وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأبرز ملامح المالية العامة والتحديات التي تواجه الأردن في المدى القصير والمتوسط والمتمثلة بارتفاع نسب البطالة والحاجة لاستعادة زخم النمو.

من جهتها ثمنت الوزيرة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي نفذتها الحكومة الأردنية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها العالم جراء أزمة كورونا، وذلك بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وخلق الوظائف في القطاع الخاص.

وأكدت الوزيرة على استمرار الدعم من الحكومة الأمريكية للاردن.

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