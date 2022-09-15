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الخميس، 15-09-2022 09:19 م

ورشة بالأغوار الشمالية حول أهمية المشاركة في الأحزاب السياسية

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الوكيل الاخباري - نظم الاتحاد النسائي الأردني العام اليوم الخميس، ورشة تدريبية بجمعية سيدات وادي الريان بلواء الاغوار الشمالية حول "اهمية المشاركة في الأحزاب السياسية الأردنية".

وركزت الورشة التي حاضرت فيها، رئيسة الاتحاد النسائي الدكتورة ميسون تليلان، بمشاركة سيدات من المجتمع المحلي على توعية النساء والشباب للمشاركة في الأحزاب السياسية الأردنية، ضمن محاور المواطنة والديمقراطية والمجتمع المدني.

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