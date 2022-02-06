ورشة تقييمية لمساعدي مدراء المدارس بالمزار الجنوبي

الوكيل الاخباري - افتتح مدير التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي الدكتور حسين الدغيمات، اليوم الأحد، في مدرسة الجعفرية الثانوية للبنات، ورشة تقييمية لمساعدي مدراء ومديرات المدارس في لواء المزار الجنوبي، تنفذها وحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم.



واستهدفت الورشة المساعدين ليتم ترشيحهم ليكونوا قادة في المستقبل القريب، ضمن الأسس والمعايير المتبعة في اختيار مديري ومديرات المدارس.



ووجه الدغيمات خلال الافتتاح رسائل تربوية إلى المتدربين ليصبحوا قادة تربويين في المستقبل يعتمد عليهم في سير العملية التعليمية، مؤكداً ضرورة الاهتمام بكل تفاصيل وحيثيات الورشة وفي جميع مجالاتها وجوانبها وصولا إلى معرفة الدور الملقى على عاتقهم.

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