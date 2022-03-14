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الإثنين، 14-03-2022 09:02 م

ورشة حول آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر

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الوكيل الاخباري - نظمت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، ‏ورشة عمل حول منع ومكافحة الاتجار بالبشر، وآلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، بدعم من جمعية المحاميين والقضاة الأميركيين.

وقالت رئيس قسم حقوق الإنسان في وزارة الصحة جهان القريوتي، إن الورشة تهدف إلى تعريف الكوادر الصحية بالتشريعات الناظمة لمنع ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وآلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر المحتملين، والمؤشرات الدالة على الضحايا والحماية والمساعدة التي يجب تقديمها للضحايا، والجهود الوطنية المقدمة من وحدة مكافحة الاتجار بالبشر ووزارة العدل والصحة، ودور مراكز إيواء الضحايا. 

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