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الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 07-03-2023 11:22 م

ورشة حول إعداد استراتيجية منخفضة الكربون في الأردن

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الوكيل الاخباري - افتتحت وزارة البيئة اليوم الثلاثاء ممثلة بالأمين العام الدكتور محمد الخشاشنة ورشة عمل لمشروع إعداد الاستراتيجية طويلة الأمد منخفضة الكربون ومقاومة للمناخ في الأردن، بحضور الممثل المقيم للبنك الدولي لدى المملكة هولي ولبورن.

وتنفذ وزارة البيئة ورشة العمل والمشروع بالتعاون مع وحدة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي، وبتمويل من الصندوق الائتماني، بهدف النهوض بالجهود الوطنية للاستجابة لظاهرة التغير المناخي، والتأكيد على التزام الحكومة من خلال مختلف الجهات ذات العلاقة، بتحقيق المؤشرات والالتزامات الدولية التي تعهدت بها المملكة في سبعة قطاعات رئيسة هي: (البناء، النقل، الصناعة، الزراعة، النفايات، المياه، إضافة الى التزويد الكهربائي).

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