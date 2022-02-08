الثلاثاء 08-02-2022
الوكيل الاخباري

إصابة 4 أشخاص أحدهم بحالة سيئة إثر حادث تصادم واشتعال مركبتهم في الكرك - صور

بدء عملية ردم الحفر والآبار العميقة المهجورة بلواء بني كنانة

المستقلة للانتخاب: مؤسف عدم ترشح السيدات لمنصب "رئيس بلدية"

أوبريت يتغنى بجلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده الـ 60

سرايا القدس تستهدف قوات تابعة للاحتلال الإسرائيلي بالرصاص جنوب غرب جنين

توجه لإصدار موقع إلكتروني يقدم خدمات تطبيق سند

جماهير غفيرة تشيّع جثامين شهداء نابلس الثلاثة الذين اغتالتهم قوات الاحتلال

البحرين تدعم اللاجئين السوريين في الأردن

تركيا تبدأ عمليات التطعيم بلقاح توركوفاك المحلي

الجامعة العربية تدين مقتل 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال

الثلاثاء، 08-02-2022 08:19 م

ورشة حول المسح الميداني للحالات المنتفعة من صندوق المعونة بإربد

w


الوكيل الاخباري - افتتح أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، مدير عام صندوق المعونة بالوكالة الدكتور برق الضمور، اليوم الثلاثاء، في غرفة تجارة إربد، ورشة عمل حول آلية وإجراءات المسح الميداني للحالات المنتفعة من الصندوق للعام 2022 والتي عقدت للباحثين الاجتماعيين ورؤساء الأقسام.

ويهدف برنامج المسح الميداني السنوي الذي ينفذه الصندوق، للتحقق من أوضاع الأسر المنتفعة، ورصد المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
45f7be4316cd3f095b2f0abad0b00925

إصابة 4 أشخاص أحدهم بحالة سيئة إثر حادث تصادم واشتعال مركبتهم في الكرك - صور

1644344964235

بدء عملية ردم الحفر والآبار العميقة المهجورة بلواء بني كنانة

maxresdefault

المستقلة للانتخاب: مؤسف عدم ترشح السيدات لمنصب "رئيس بلدية"

ddd

أوبريت يتغنى بجلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده الـ 60

610ecfa1f4158

توجه لإصدار موقع إلكتروني يقدم خدمات تطبيق سند

ffff

البحرين تدعم اللاجئين السوريين في الأردن

أخبار متعلقة
B22C83CB-1027-4CF2-BEA6-8837C2B04C66

المفلح: ضبط إعفاء طبي لشخص يمتلك ملايين الدنانير.. وتحويل حالات اعتداء على معاقين للقضاء

IMG_0206 - Copy

التنمية: ضبط 913 متسولا خلال الشهر الماضي