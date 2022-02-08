ورشة حول المسح الميداني للحالات المنتفعة من صندوق المعونة بإربد

الوكيل الاخباري - افتتح أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، مدير عام صندوق المعونة بالوكالة الدكتور برق الضمور، اليوم الثلاثاء، في غرفة تجارة إربد، ورشة عمل حول آلية وإجراءات المسح الميداني للحالات المنتفعة من الصندوق للعام 2022 والتي عقدت للباحثين الاجتماعيين ورؤساء الأقسام.



ويهدف برنامج المسح الميداني السنوي الذي ينفذه الصندوق، للتحقق من أوضاع الأسر المنتفعة، ورصد المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لها.

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