ورشة حول تطوير دائرة الإحصاءات ضمن خارطة طريق تحديث القطاع العام

الوكيل الاخباري - نظمت دائرة الإحصاءات العامة ورشة عمل متخصصة بعنوان "التطوير الفني والتشريعي لدائرة الإحصاءات العامة في إطار خارطة طريق تحديث القطاع العام"، وبحضور عدد من الشركاء الرئيسيين من القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني.



وقالت الدائرة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الورشة هدفت إلى التباحث مع الشركاء الاستراتيجيين للدائرة حول مقترحات تطوير الدائرة في إطار خارطة الطريق لتحديث القطاع العام والبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، لدعم آليات رسم السياسة وصنع القرار في القطاعين العام والخاص، وتحسين الخدمة لمستخدمي البيانات.

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