الخميس 15-09-2022
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الخميس، 15-09-2022 05:39 م

ورشة حول سيادة القانون والحقوق المدنية بمركز شابات العاصمة

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الوكيل الاخباري - نفذ مركز شابات العاصمة، اليوم الخميس، ورشة عمل توعوية، حول سيادة القانون والحقوق المدنية تحت عنوان: "حقك لاتتنازلي عنه"، بحضور 30 مشاركة ضمن الفئة العمرية من 18 – 30 عامًا.

وتناولت الورشة مفهوم سيادة القانون واعتماد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أساسًا في نهج الدولة المدنية الحديثة، إضافة إلى أهمية وعي المواطن بحقوقة وواجباتة بما يحقق المصلحة الوطنية وعلى أهمية مشاركة المواطن في الحياة السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار للوصول لحكومات برلمانية.

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