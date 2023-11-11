ورشة حول مهارات الاتصال بمركز شابات الرمثا

الوكيل الإخباري - نظم مركز شابات الرمثا، اليوم السبت، ورشة حول مهارات الحوار والاتصال، بمشاركة 20 شابة ضمن الفئة العمرية 18- 24 عاما.

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وتحدثت الخبيرة الدكتورة ربى الزغول، عن مفهوم مهارات الحوار وأهميته في حياتنا، وكيفية عمل تمارين كسر الجمود والأنشطة التفاعلية لإيصال بعض المفاهيم كالاتصال وأنواعه، مثلما عرضت الأنشطة التي تبين الاتصال الفعال وغير الفعال والفرق بينه وبين الحوار.



ونفذ المركز نشاطا حول "أهمية الرياضة في حياتنا"، بحضور 20 شابة ضمن الفئة العمرية من 18 - 20 عاما.



وأكدت الزغول أن ممارسة الرياضة بأشكالها كافة إحدى أكثر الطرق المهمة والفعّالة لضمان الحفاظ على الصحة البدنية والعقلية، لافتة إلى تعدد فوائد الرياضة على الصعيدين النفسي والجسدي.