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الأربعاء، 08-11-2023 10:44 م

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الشمال غداً

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظات الشمال (اربد وجرش وعجلون ) غداً الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيشمل بمحافظة اربد مناطق: حي الأبرار وشوارع عمر التلساني وقريش والعباس والملك فيصل والتي سيكون فيها الفصل من 3:30 عصرا ولغاية 8:30 مساءً .


وفي لواء الرمثا سيشمل الفصل مناطق: الحي الشرقي طريق الحدود ، وطريق الجمرك من 9:30 صباحا ولغاية 3 عصراً .


وأضافت الشركة أن الفصل سيشمل بمحافظة جرش منطقتي بليلا ومدخل كفر خل الشرقي من من 9 صباحا ولغاية 3 عصرا، فيما سيكون بمحافظة عجلون ضمن منطقتي اوصرة والرهوة من 9:30 صباحا ولغاية 5 مساء.

 




 

 


 

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