الوكيل الاخباري - عقد ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني ورشة عمل تأسيسية لإطلاق التحالف الوطني الأردني (إنصاف)، تحت شعار: "صوت واحد من أجل تشريعات وبيئة أعمال منصفة وداعمة لصاحبات الأعمال والرياديات".



وأكدت رئيسة الملتقى، الدكتورة ريم البغدادي، أن التحالف الذي أطلق خلال الورشة اليوم الأحد، بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية (سايب) يهدف إلى توحيد الجهود والتعاون وحشد التأييد لتحقيق بيئة أعمال منصفة وداعمة لصاحبات الأعمال والرياديات في الأردن، من خلال الضغط لإقرار سياسات مراعية وداعمة للمرأة الريادية ضمن بيئة أعمال مساندة.

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