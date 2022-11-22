ورشة عمل في "البلقاء التطبيقية" حول كيفية التعامل مع الحرائق

الوكيل الاخباري - نظمت كلية العلوم في جامعة البلقاء التطبيقية، بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني في محافظة البلقاء، ورشة عمل بعنوان: "كيفية التعامل مع الحرائق"؛ بهدف نشر وتوعية الطلبة وإرشادهم للحفاظ على سلامتهم واستخدام وسائل السلامة العامة.



وقدم النقيب، المهندس أحمد الحياري، من إدارة المواد الخطرة والفحص المخبري في مديرية الأمن العام، محاضرة حول السلامة في المختبرات وكيفية التعامل مع الحرائق واستخدام الطفايات .

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