الثلاثاء 22-11-2022
الوكيل الاخباري

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار بالاردن بهذا الموعد - تحذيرات

افتتاح معرض للفن التشكيلي بمادبا

منتدى نايف أبو عبيد الثقافي ينظم أمسية شعرية بإربد

الأميرة عالية بنت الحسين تلتقي نقيب وأعضاء مجلس نقابة الأطباء البيطريين

المجلس التمريضي يوقع اتفاقية مع رومانيا

"الهاشمية" و"سيدات سلاح الجو الملكي" تبحثان التعاون المشترك

يوم طبي مجاني بجمعية رعاية شؤون الأسرة الخيرية بالزرقاء غدا

ولي العهد يلتقي عددا من شباب البادية الوسطى

قطر تمنع طعام الكوشر على أراضيها

انطلاق أعمال المؤتمر التربوي الدولي الثاني في جرش

الثلاثاء، 22-11-2022 05:43 م

ورشة عمل في "البلقاء التطبيقية" حول كيفية التعامل مع الحرائق

w


الوكيل الاخباري - نظمت كلية العلوم في جامعة البلقاء التطبيقية، بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني في محافظة البلقاء، ورشة عمل بعنوان: "كيفية التعامل مع الحرائق"؛ بهدف نشر وتوعية الطلبة وإرشادهم للحفاظ على سلامتهم واستخدام وسائل السلامة العامة.

وقدم النقيب، المهندس أحمد الحياري، من إدارة المواد الخطرة والفحص المخبري في مديرية الأمن العام، محاضرة حول السلامة في المختبرات وكيفية التعامل مع الحرائق واستخدام الطفايات . 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
www

افتتاح معرض للفن التشكيلي بمادبا

1669134608973

منتدى نايف أبو عبيد الثقافي ينظم أمسية شعرية بإربد

1669135623353

الأميرة عالية بنت الحسين تلتقي نقيب وأعضاء مجلس نقابة الأطباء البيطريين

w

المجلس التمريضي يوقع اتفاقية مع رومانيا

1

"الهاشمية" و"سيدات سلاح الجو الملكي" تبحثان التعاون المشترك

www

يوم طبي مجاني بجمعية رعاية شؤون الأسرة الخيرية بالزرقاء غدا

أخبار متعلقة
11202219131736548839825

مذكرة تفاهم بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا وريدينج البريطانية

1120223194554168383109

مذكرة تفاهم بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا وفريدريك القبرصية

e-coli

ما هي جرثومة اي كولاي التي سجل منها إصابة في البلقاء؟

shutterstock_1026248248

صحة البلقاء تكشف مصدر اصابة شخص بجرثومة إي كولاي

w

لقاء تنسيقي لضباط ارتباط جائزة الحسن للشباب

112022121116791251389

تعاون بحثي وعلمي بين العلوم والتكنولوجيا وتبوك السعودية