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ورشة عمل للحكام الإداريين حول مكافحة الإتجار بالبشر

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الأحد، 29-05-2022 05:47 م

ورشة عمل للحكام الإداريين حول مكافحة الإتجار بالبشر

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 الوكيل الاخباري - نظمت وزارة الداخلية، بالتعاون مع اتحاد المرأة الأردنية، اليوم الأحد، ورشة عمل عن مكافحة الإتجار بالبشر، شارك فيها عدد من الحكام الإداريين.

ويأتي انعقاد الورشة، التي تستمر ليومين، ضمن برنامج الوزارة التدريبي في مجال حقوق الإنسان للعام الحالي بهدف التعريف بجريمة الإتجار بالبشر في القانون الوطني والاتفاقيات الدولية، والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني لمساعدة ضحايا هذه الجريمة، وتوضيح دور الوزارة في الجهود الوطنية لمنع هذه الجريمة ومناقشة آليات تفعيل دور الحكام الإداريين ضمن هذه الجهود.

وجاءت الورشة في سياق برامج خطة الوزارة الاستراتيجية التدريبية، والمتخصصة في مجال حقوق الإنسان، وتأتي مغايرة للبرامج التدريبية الوظيفية النموذجية التي تعقدها الوزارة لموظفيها، ضمن التخطيط التنفيذي الجديد المكمل للهيكل التنظيمي الإداري.

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