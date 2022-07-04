ورشة عن الخطة الإقليمية لإدارة النفايات الصلبة في الجنوب

الوكيل الإخباري - عقدت وزارة الإدارة المحلية، اليوم الاثنين، ورشة عمل لرؤساء بلديات محافظات الجنوب ومجالس الخدمات فيها للتشاور حول الخطة الإقليمية لإدارة النفايات الصلبة لإقليم الجنوب، وذلك برعاية نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان.

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وأكد الأمين العام للوزارة المهندس حسين مهيدات، خلال الورشة التي نظمتها شركة الخطط الخضراء للاستشارات البيئية، أن الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة استندت إلى مديرية النفايات الصلبة ذراع وزارة الإدارة المحلية البيئي لتنفيذها من خلال التحول إلى النظام الحديث والمتكامل واتباع النهج الثلاثي (التخفيض، إعادة الاستخدام ،وإعادة التدوير ) وإيجاد مرافق بيئية صحية مصممة بشكل هندسي حديث يخدم الواقع البيئي والصحي والاجتماعي.



وقال المهيدات إن الوزارة ارتأت ضرورة إشراك جميع بلديات إقليم الجنوب ومجالس خدماتها في صياغة الخيارات والتوصية بها، تنفيذا للخطة الوطنية الاستراتيجية التي اشترطت إغلاق 50 بالمئة من المكبات الحالية في مناطق المملكة وبناء محطات تحويلية وخلايا نفايات صحية هندسية.



وأضاف أنه جرى تنفيذ الخطة من خلال إعداد ثلاث خطط إقليمية لإدارة النفايات الصلبة فتم الانتهاء والمصادقة على خطط إقليمي الشمال والوسط بدعم من الاتحاد الأوروبي، ونحن اليوم بصدد الانتهاء من إعداد خطة إقليم الجنوب بدعم من الوكالة الفرنسية مما يؤكد السير بمسار بيئي صحي سليم يعزز النهج الوطني في الإدارة البيئية وتعزيز مفاهيم تخدم واقع البلديات ومجالس الخدمات في الجنوب.



من جهته، قال مدير عام شركة الخطط الخضراء للاستشارات البيئة المهندس عمار أبو ضريس، إن الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة جسر قوي لنقل الخبرات ودعم المشاريع والخطط.

وأضاف أن الخطة الإقليمية للنفايات بالجنوب ستعتمد على التغذية الراجعة من رؤساء البلديات ومجالس الخدمات من أجل إعداد الصياغة النهائية للخطة الإقليمية والتي ستكون المرجع لتسويق مشاريع التمويل من الجهات المانحة.



يشار الى أن الخطة الإقليمية تهدف إلى تعزيز القدرات الإدارية والتقنية للبلديات وتشجيع الاستثمار في قطاع إدارة النفايات الصلبة من خلال مشاريع استثمارية مدرة للدخل ومحفظة على مشاركة القطاع بشكل أفضل.