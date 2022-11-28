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الإثنين، 28-11-2022 06:32 م

ورشة في إربد حول تمكين المرأة وتعزيز قيم العمل والانتماء لدى الشباب

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الوكيل الاخباري - نظم معهد الملك عبد الله الثاني لتأهيل الأئمة والدعاة التابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الاثنين، ورشة بعنوان "تمكين المرأة وقيم الانتماء والعمل لدى الشباب".

وهدفت الورشة التي أقيمت بقاعة غرفة تجارة إربد، بمشاركة أئمة ووعاظ وواعظات من مديريات الأوقاف في إقليم الشمال، إلى تأهيل المشاركين فيما يخص تمكين المرأة وتوعية الشباب، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة، لينعكس ذلك على المجتمع انطلاقا من أهمية دور الأئمة و الوعاظ في نشر الوعي والتثقيف المجتمعي وبث الخطاب الوسطي ونبذ الأفكار المغلوطة.

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