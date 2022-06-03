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الجمعة، 03-06-2022 06:52 م

هيئة الاعتماد يقر استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص جامعية

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الوكيل الإخباري - أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص، بكالوريوس علم الحاسوب وتطبيقاته، وماجستير الأمن السيبراني، وبكالوريوس أنظمة المعلومات الحاسوبية، وهندسة البرمجيات، وتكنولوجيا معلومات الأعمال، في الجامعة الهاشمية.

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وأقر المجلس، في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، الأربعاء الماضي، استمرارية الاعتماد العام لكلية غرناطة، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص دبلوم متوسط الصيدلة، والتمريض المشارك، والسجل الطبي، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، والتسويق الإلكتروني في كلية غرناطة.

 




 

 


 

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