ورشة في جامعة جدارا عن تقنية الجيل الخامس

الوكيل الاخباري - افتتح رئيس جامعة جدارا، الدكتور محمد طالب عبيدات، اليوم الاثنين، فعاليات ورشة عمل "الجيل الخامس في الاتصالات"، بالتعاون مع "أكاديمية اتصالاتي".



وقال عبيدات خلال الافتتاح، بحضور عميد كلية الهندسة الدكتور عصام طراد، ومن الأكاديمية المهندس فادي مراد والمهندسة جمانة الخوالدة، إن التطور التكنولوجي الهائل وثورة المعرفة والثورة الرقمية، باتت بحاجة لتطوير البرامج والأنظمة التقنية والتكنولوجية، لمواكبة هذه المتطلبات؛ لذا تأتي أهمية مواكبة الجيل الخامس، مؤكدًا أهمية ربط مخرجات التعليم بمتطلبات السوق المحلي والعالمي.

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