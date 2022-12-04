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الأحد، 04-12-2022 04:03 م

ورشة في جرش حول مشروع سيادة القانون ودوره في السلم المجتمعي

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الوكيل الإخباري - عقد مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، ورشة تدريبية متخصصة لسيادة القانون ودورها في تعزيز السلم المجتمعي، بالشراكة مع مؤسسة "ستريت لو" والتعاون مع مديرية صحة جرش، وذلك ضمن مشروع سيادة القانون للسلم المجتمعي.

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وجرى، خلال الورشة، مناقشة مفاهيم وعوامل سيادة القانون والمسؤوليات الحكومية الرئيسة، وفقا للأدوار التشريعية والتنفيذية والقضائية لعدد من موظفي صحة محافظة جرش.


وأشار مستشار مشروع سيادة القانون الدكتور سمير الجراح إلى أن هذه المرحلة الثانية من المشروع مستوحاة من الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني، ويهدف إلى تدريب الموظفين الحكوميين والبلديات وأعضاء المجالس المنتخبة في محافظات المملكة كافة.


وأكد الجراح أهمية الإسهام في تعزيز ونشر الوعي بأهمية سيادة القانون، بصفتها الضمانة لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.


وقدم المدربان الدكتور خالد شواقفة والدكتور رامي الخطيب مجموعة من المحاور والمهارات التفاعلية الحديثة الخاصة بتقنيات التدريب المعتمدة ضمن المشروع، وتبادلا المعلومات حول الفرق بين العدالة والمساواة.


كما ناقشت الورشة الفرق بين الحكومة الشفافة والمفتوحة، ومفهوم العدالة غير الرسمية والعديد من المفاهيم المتعلقة بسيادة القانون، كما جرى توضيح الدور الذي يساهم به المواطن ومنظمات المجتمع المدني في عملية صنع القوانين والتأثير في صناعة القرار والسعي نحو التغيير للأفضل.

 




 

 


 

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