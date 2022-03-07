ورشة في جرش عن حقوق المرأة في الضمان الاجتماعي

الوكيل الإخباري - نظم مركز زها الثقافي في جرش، اليوم الاثنين، ورشة عن حقوق المرأة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، بالتعاون مع لجنة المرأة في نادي اتحاد جرش الرياضي.

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وعرض ضابط ارتباط المؤسسة الدكتور أحمد الجسار، لقانون الضمان الاجتماعي وحقوق المرآة في القطاعين العام والخاص، كما تناول المحاور التي تهم شريحة النساء مثل الأمومة والتعطل وإصابات العمل.



بدوره، قال رئيس شعبة مركز زها الثقافي في جرش الدكتور منذر الزبون، إن المعرفة بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مؤسسة الضمان الاجتماعي تساعد السيدات على معرفة الحقوق التي يجهلها الكثير من السيدات العاملات خصوصا في القطاع الخاص.



وأكدت مسؤول العلاقات العامة والإعلام في مركز زها الثقافي/ جرش، لبنى القرعان، الدور الكبير والفاعل لعقد مثل هذه الورش في تعريف السيدات حول قانون الضمان والخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي.



