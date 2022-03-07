الإثنين 07-03-2022
الوكيل الاخباري

دعوة مهمة لمزارعي القمح والشعير

ارتفاع قياسي جديد لأسعار الذهب في الأردن الاثنين - تفاصيل

التربية تعمم بعدم ارسال طلبات النقل الخارجي باستثناء حالات الجلوة

التربية: نسعى إلى بناء قدرات المعلمين في التنمية المهنية

مدعوون للتعيين بالصحة - أسماء

64 أردنيا غادروا أوكرانيا الى بولندا يصلون عمان الاثنين

الملك والملكة يلتقيان سيدات من مختلف المحافظات بمناسبة يوم المرأة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الملايشة والخوالدة والعمري

مجلس النواب يضع شروط تأسيس الأحزاب: ألف شخص على الأقل للتأسيس

الفايز ينقل رسالة خطية من الملك إلى العاهل المغربي

الإثنين، 07-03-2022 04:45 م

ورشة في جرش عن حقوق المرأة في الضمان الاجتماعي

c3279e0fc292df71cc0f420f66fca3c8


الوكيل الإخباري - نظم مركز زها الثقافي في جرش، اليوم الاثنين، ورشة عن حقوق المرأة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، بالتعاون مع لجنة المرأة في نادي اتحاد جرش الرياضي.

اضافة اعلان


وعرض ضابط ارتباط المؤسسة الدكتور أحمد الجسار، لقانون الضمان الاجتماعي وحقوق المرآة في القطاعين العام والخاص، كما تناول المحاور التي تهم شريحة النساء مثل الأمومة والتعطل وإصابات العمل.


بدوره، قال رئيس شعبة مركز زها الثقافي في جرش الدكتور منذر الزبون، إن المعرفة بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مؤسسة الضمان الاجتماعي تساعد السيدات على معرفة الحقوق التي يجهلها الكثير من السيدات العاملات خصوصا في القطاع الخاص.


وأكدت مسؤول العلاقات العامة والإعلام في مركز زها الثقافي/ جرش، لبنى القرعان، الدور الكبير والفاعل لعقد مثل هذه الورش في تعريف السيدات حول قانون الضمان والخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0c41c155-قمح-تعبيرية-1536x1020

دعوة مهمة لمزارعي القمح والشعير

وزارة التربية والتعليم

التربية تعمم بعدم ارسال طلبات النقل الخارجي باستثناء حالات الجلوة

ؤؤؤؤ

الاوقاف تحتفل بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج

7a4c870c-620229763e078

التربية: نسعى إلى بناء قدرات المعلمين في التنمية المهنية

main_image6226089f80bf9

مدعوون للتعيين بالصحة - أسماء

image (1)

64 أردنيا غادروا أوكرانيا الى بولندا يصلون عمان الاثنين

أخبار متعلقة
FNAkoSCXoAQV4mn

كما كل عام.. سعوديون يروجون للسياحة في شمال المملكة ويلقبونها بـ"سويسرا العرب" - فيديو وصور

imgid194425

140 ألف دينار لتعبيد شارع وتصريف مياه أمطار في جرش

ارتفاع-عدد-شركات-حفر-آبار-المياه-الجوفية-في-دبي-بنسبة-55

ردم 3 آبار وبركتين لتجميع المياه في جرش

99f449b7-14b1-46d5-bb9a-a03f70fadb00

بدء دورة المزارع الصغير في الطفيلة

0L5A9878

تعرّف على معدلات الهطول المطري في المملكة خلال 24 ساعة - أرقام

1

انهيار صخري على طريق سوف - صور