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الخميس، 17-02-2022 02:52 م

140 ألف دينار لتعبيد شارع وتصريف مياه أمطار في جرش

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الوكيل الإخباري - طرحت بلدية جرش الكبرى عطاءين، بقيمة 140 ألف دينار، لمشروعي تعبيد شارع وتصريف مياه أمطار في عدة مناطق تابعة لها.

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مدير الإعلام والتواصل المجتمعي في بلدية جرش الكبرى هشام البنا، قال اليوم الخميس، إن العطاء الأول أحيل على المتعهدين بقيمة 84990 دينارا لتعبيد شارع منطقة الخريشية، وبطول يبلغ ألفي متر طولي.


"يخدم الشارع أكثر من 50 منزلا، إضافة إلى مقبرة جرش الإسلامية، حيث يشمل أيضا تعبيد دوار منطقة حي الإسكان عند المدخل الشرقي لمحافظة جرش"، وفق البنا.


وأضاف البنا أن العطاء الثاني أحيل بقيمة 45990 دينارا، لتصريف مياه أمطار في منطقة دير الليات وسوف وجرش، حيث كانت تشهد هذه المناطق تجمعا لمياه الأمطار لأن هذه المناطق بحاجة إلى متابعة مستمرة خلال المنخفضات الجوية. 


وبين أن العطاءين أحيلا ليتم المباشرة بتنفيذهما قريبا لإنهاء مشكلة حي الخريشية ودوار حي الإسكان.

 

(المملكة)

 




 

 


 

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