بدء دورة المزارع الصغير في الطفيلة

الوكيل الإخباري - أطلق مركز زها الثقافي في الطفيلة اليوم الأحد، دورة تدريبية متخصصة، بعنوان "المزارع الصغير" استهدفت 30 طالبا وطالبة، لتعريف المشاركين من الأطفال بأهمية الزراعة وزيادة المساحات الخضراء، وإكسابهم المهارات والمفاهيم المرتبطة بالعملية الزراعية، وأنواع الشتلات وأوقات زراعتها.

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كما تهدف الدورة التي تستمر 3 شهور إلى تدريب المشاركين على زراعة أنواع من الشتلات الخاصة بأشجار الزيتون واللوزيات، والزينة، وتشجيع الطلبة على مهنة الزراعة وتمكينهم من إتقان زراعة النباتات المتنوعة ومعرفة خصائصها وفصول زراعتها، إلى جانب طرق ريها ورعايتها، وأهم الخطوات التي يجب اتباعها في عملية الزراعة، كاختيار التربة الصالحة والموسم المناسب لها.



وبين مدير وحدة مركز زها الثقافي في الطفيلة، أحمد البدارين أن الدورة تشتمل على معرفة خصائص السماد العضوي الخالي من المواد الكيميائية، من حيث مميزاته في تحسين خواص التربة، وفوائده في الزراعة، والذي يعد من عناصر التغذية الطبيعية الآمنة للنبات، وتدفئة الجذور، لاحتوائه على نسبة كبيرة من المركبّات الهامة والمفيدة للشتلات.



وخلال الدورة يقوم الأطفال الزراعة بعض النباتات الحولية، وأنواع أخرى من الخضراوات والبذور، وبعضٍ من الأشجار ونباتات الزينة، باستخدام التربة المخصصة للزراعة.