الإثنين 14-02-2022
الوكيل الاخباري

ورشة توعوية حول الدعم النفسي الاجتماعي بلواء القصر

حوارية حول مستقبل الدولة القومية بالزرقاء

مركز شابات كفرنجة يعقد دورة حول الخط العربي

جمعيات خيرية ومراكز ثقافية تحتفي بعيد ميلاد الملك الـ 60

الأردن يشارك في اجتماعات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

الحكومة الأسترالية توجه بإخلاء سفارتها في كييف

الهناندة: "سند" سيُتيح التوقيع على وثائق رقمية وسيشمل خدمات جديدة كالأراضي والترخيص

تشكيلات إدارية في وزارة التربية والتعليم - اسماء

الحكومة تقدّم "التزاماً مكتوباً" للجنة المالية النيابية لمتابعة توصياتها بتخفيض 100 مليون دينار من النفقات

الاحتلال يغلق مداخل حي الشيخ جراح وسط اعتداءات على الفلسطينيين

الأحد، 13-02-2022 04:10 م

بدء دورة المزارع الصغير في الطفيلة

99f449b7-14b1-46d5-bb9a-a03f70fadb00


الوكيل الإخباري - أطلق مركز زها الثقافي في الطفيلة اليوم الأحد، دورة تدريبية متخصصة، بعنوان "المزارع الصغير" استهدفت 30 طالبا وطالبة، لتعريف المشاركين من الأطفال بأهمية الزراعة وزيادة المساحات الخضراء، وإكسابهم المهارات والمفاهيم المرتبطة بالعملية الزراعية، وأنواع الشتلات وأوقات زراعتها.

اضافة اعلان


كما تهدف الدورة التي تستمر 3 شهور إلى تدريب المشاركين على زراعة أنواع من الشتلات الخاصة بأشجار الزيتون واللوزيات، والزينة، وتشجيع الطلبة على مهنة الزراعة وتمكينهم من إتقان زراعة النباتات المتنوعة ومعرفة خصائصها وفصول زراعتها، إلى جانب طرق ريها ورعايتها، وأهم الخطوات التي يجب اتباعها في عملية الزراعة، كاختيار التربة الصالحة والموسم المناسب لها.


وبين مدير وحدة مركز زها الثقافي في الطفيلة، أحمد البدارين أن الدورة تشتمل على معرفة خصائص السماد العضوي الخالي من المواد الكيميائية، من حيث مميزاته في تحسين خواص التربة، وفوائده في الزراعة، والذي يعد من عناصر التغذية الطبيعية الآمنة للنبات، وتدفئة الجذور، لاحتوائه على نسبة كبيرة من المركبّات الهامة والمفيدة للشتلات.


وخلال الدورة يقوم الأطفال الزراعة بعض النباتات الحولية، وأنواع أخرى من الخضراوات والبذور، وبعضٍ من الأشجار ونباتات الزينة، باستخدام التربة المخصصة للزراعة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202118171547694899838

ورشة توعوية حول الدعم النفسي الاجتماعي بلواء القصر

w

حوارية حول مستقبل الدولة القومية بالزرقاء

1202220213214745990326

مركز شابات كفرنجة يعقد دورة حول الخط العربي

220223182727694556856

جمعيات خيرية ومراكز ثقافية تحتفي بعيد ميلاد الملك الـ 60

e

الأردن يشارك في اجتماعات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

maxresdefault (1)

الهناندة: "سند" سيُتيح التوقيع على وثائق رقمية وسيشمل خدمات جديدة كالأراضي والترخيص

أخبار متعلقة
108474-e1623950720150

العيسوي يطلق مشاريع مبادرات ملكية تنموية في الطفيلة

M63A9521

آخر التطورات الجوية.. ثلوج وانجماد وحرارة أقل من الصفر المئوي - تفاصيل

Untitled-1-597

الطفيلة ترفع جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

271868090_3137825649830377_8837826401931542237_n

توزيع الكهرباء ترفع جاهزيتها خلال المنخفض

120221318233372632316

الارصاد: هطول الأمطار مستمر وتساقط الثلوج حتى الاحد

wxzkwXmsazgWyY6ypquaarlwGlnhAYHeCM1aoUd6

جنايات الطفيلة: تغليظ عقوبة حبس شخصين كررا الإجرام