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الإثنين، 20-06-2022 06:14 م

ورشة لصناعة الألعاب الإلكترونية في مركز شباب وشابات سحاب

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الوكيل الاخباري - نفذ مركز "شباب وشابات لواء سحاب" التابع لمديرية شباب محافظة العاصمة، ورشة تفاعلية حول صناعة الألعاب الإلكترونية.

ووفقا لبيان المديرية، اليوم الاثنين، فإن هذه الورشة تأتي بالتعاون مع مختبر الألعاب التابع لصندوق الملك عبدالله للتنمية، بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية صناعة الألعاب بين الجيل الجديد، ومساعدة الشباب على تطوير أفكارهم وتعليمهم أسس تصميم الألعاب الإلكترونية وإنتاجها . 

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