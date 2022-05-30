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الإثنين، 30-05-2022 07:08 م

انطلاق برنامج مهاراتي بمركز شباب وشابات دير أبي سعيد

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الوكيل الاخباري - انطلقت في مركز "شباب وشابات دير أبي سعيد" النموذجي بلواء الكورة، اليوم الإثنين، فعاليات برنامج "مهاراتي" والذي يشارك فيه عبر الاتصال المرئي، مجموعة من الشباب والفتيات ضمن الفئة 15 إلى 18 عاماً .

وقالت مديرة المركز ديما الشريدة لـ (بترا ) ، إن البرنامج الذي يستمر لمدة أربعة أيام يتضمن تدريب المشاركين على المهارات الحياتية، ومهارة إدارة الذات، والمهارات المعرفية، والاجتماعية، ومهارات العمل المشترك، والثقافة المالية، والابتكار الاجتماعي.

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