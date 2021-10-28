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الخميس، 28-10-2021 07:47 م

وزارة الأشغال تنهي أعمال الصيانة لجسر مشاة خرساني على طريق جرش

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الوكيل الاخباري - أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال الصيانة لجسر المشاة الخرساني الكائن على طريق جرش (نزول صافوط) بالقرب من حي الملك عبد الله.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن الأعمال شملت معالجة التشققات التي حدثت بين أجزاء الجسر الخرساني ومعالجة الفواصل الإنشائية وفواصل التمدد فيه بقصبات اسفنجية ومواد اسمنتية خاصة مع تثبيت الأجزاء المكونة للجسر من الداخل والاعمال اللازمة كافة.

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