وزارة الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة في 9 محافظات

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الإدارة المحلية، حالة الطوارئ المتوسطة، في غرف طوارئ البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في 9 محافظات في المملكة هي ( إربد، وعجلون، وجرش، والبلقاء، ومأدبا، والكرك، والطفيلة ومعان، العقبة، وفي بلديات وادي عربة وقطر ورحمة وقريقرة وفينان).

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وأكد الأمين العام للوزارة للشؤون الإدارية والمالية نضال أبو عرابي العدوان على ضرورة أن تتعامل غرف الطوارئ في البلديات والمجالس في هذه المحافظات بشكل فوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب الحالة الجوية، وإبلاغ غرفة الطوارئ الرئيسية بالتطورات أولاً بأول عن طريق نظام الطوارئ الخاص بالوزارة.



وشدد على أن نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان وجه البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في مختلف المحافظات والألوية إلى أهمية متابعة جاهزية الآليات والمعدات وفرق الطوارئ ومستلزمات الإدامة في الحالات الطارئة، إضافة إلى استمرارية تفقد المناطق الساخنة ومجاري الأودية والسيول والعبّارات والطرق الرئيسية مبكراً وباستمرار، ومعالجة أي حوادث بشكل فوري.



وأهاب العدوان بالمواطنين التعاون الكامل مع تعليمات التعامل مع الحالة الجوية، وعدم التردد بالاتصال مع غرفة الطوارئ الرئيسية في الوزارة بعمان على رقم هواتف (4641393 06 مقسم، أو 4622372 06 مباشر، أو 4631987 06 مباشر، أو فاكس رقم 4652269 06)، أو عن طريق منصة تواصل (https://tawasol.mola.gov.jo) للإبلاغ أو إرسال صور وفيديوهات عن أي حالة طارئة بسبب الحالة الجوية والتي تحتاج إلى تدخل غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

