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الخميس، 09-02-2023 06:38 م

وزارة التربية تعلن عن شواغر في ادارة التعليم الخاص

التربية


الوكيل الاخباري – أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفر عدد من الشواغر في إدارة التعليم الخاص.

وقالت في منشور عبر صفحتها على الفيسبوك، الخميس، إنها ستستقبل الطَّلبات في موعدٍ أقصاه الأحد (19) شباط 2023.

وتاليا الشواغر كما أعلنتها الوزارة:

(3) شواغر في قسم “التأسيس والترخيص”

المهمَّات:

– استقبال المعاملات وإدخالها إلكترونيًا

– الزيارات الميدانية

– إصدار الرخص

– طباعة الكتب الرسمية

التخصُّص المطلوب:

– الحاسوب

– أي تخصص جامعي؛ شريطة إتقان مهارات الحاسوب

(2) شاغران في قسم “رياض الأطفال”

المهمَّات:

– استقبال المعاملات وإدخالها إلكترونيًا

– الزيارات الميدانية

– متابعة شكاوى الميدان

– طباعة متطلبات القسم الإجرائية

التخصُّص المطلوب:

– الحاسوب

– رياض الأطفال

– أي تخصص جامعي؛ شريطة إتقان مهارات الحاسوب

(2) شاغران في قسم “البرامج الأجنبية”

المهمَّات:

– متابعة اعتماد البرامج

– تدقيق بيانات واشتراطات البرامج الأجنبية

– المراسلات المحلية والدولية

– ترجمة المخاطبات الداخلية والخارجية

– إصدار الكتب الرسمية باللغتين

التخصُّص المطلوب:

– اللغة الإنجليزية

– الترجمة باللغة الإنجليزية

(2) شاغران في قسم “المراكز الثقافية ومراكز ذوي الإعاقة”

المهمَّات:

– متابعة عمل المراكز وترخيصها

– إصدار رخص المراكز

ـ إصدار موافقات الدورات الثقافية

التخصُّص المطلوب:

– الحاسوب

– أي تخصص جامعي؛ شريطة إتقان مهارات الحاسوب

(7) شواغر في قسم “التوثيق والتصديق”

التخصُّصات المطلوبة:

(2) دبلوم/ بكالوريوس محاسبة

(2) بكالوريوس لغة إنجليزية

(2) بكالوريوس حاسوب

(1) دبلوم إدارة أعمال/ سكرتاريا وطباعة

(14) شاغر في قسم “الإرشاد والإشراف التربوي”

(4) مرشدون تربويون، بكالوريوس إرشاد وفروعه

(10) مشرفون تربويون، بكالوريوس كافة التخصُّصات

(5) شواغر في قسم “الإحصاء والمعلومات”

(4) بكالوريوس حاسوب (مبرمجون)

(1) الدرجة الجامعية الأولى

(2) شاغران في قسم “شؤون الطلبة”

من الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى

(11) شاغرًا في قسم “تشكيلات المؤسسات التعليمية الخاصة”

(3) بكالوريوس حاسوب (مبرمج)

(7) بكالوريوس إدارة أعمال/ الدرجة الجامعية الأولى

(1) الدرجة الجامعية الأولى

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