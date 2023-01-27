تعميم من وزارة التربية بضرورة المحافظة على كتب طلبة المدارس

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اوعزت امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، نجوى القبيلات بالتعميم على الطلبة بضرورة المحافظة على كتب الطالب المعتمدة والمستلمة للفصل الدراسي الثاني للصفوف من الرابع حتى العاشر الأساسي عدا كتب التمارين.



ووجهت القبيلات كتابا الى مدراء التربية والتعليم للإيعاز لمدراء المدارس من اجل استرداد كتب الطالب للعام الدراسي (2022-2023) للفصل الدراسي الثاني.

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