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الأحد، 10-10-2021 11:45 ص

وزارة التربية لـ الوكيل: استمرار التعليم الوجاهي في المدارس

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد مدير إدارة التعليم، في وزارة التربية والتعليم الدكتور سامي المحاسيس اليوم الاحد، ان أعداد الاصابات في المدارس غير مخيفة.

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وقال المحاسيس في تصريحات خاصة لـ "الوكيل الاخباري" إن الوضع الوبائي مستقر وآمن لطلبة المدرس، حيث انه يوجد التزام كبير باجراءات الصحة والسلامة.

 

واضاف ان وزارة التربية والتعليم تؤكد على استمرار التعليم الوجاهي في المدارس ومن غير الممكن التراجع عنه.

 

 

وأشار المحاسيس أن على أولياء الامور الاطمئنان بشأن الطلبة في المدارس، فالخطة تسير كما كان مخطط لها، مبينا أن نسب الإصابة في المدارس أقل من 0.5%.

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