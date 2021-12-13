وزارة التربية: 1300 إصابة بكورونا في المدارس اليوم

الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم احمد المساعفة ان الدورة التكميلية للتوجيهي ستعقد في الـ 30 من الشهر الحالي مشيرا إلى أن عدد الطلبة يقارب 95 الف طالب سيتقدمون للامتحان .



وأكد عبر قناة المملكة أن على الطلبة الالتزام بأوامر الدفاع 35 والتي تلزم كل من أكمل 18 عاماً بتلقي جرعتي اللقاح لدخول المدرسة وأداء الامتحان.



ولفت إلى أن هناك التزام واضح من قبل وزارة التربية والتعليم بتطبيق أوامر الدفاع مع حفظ حق الطلبة بتقديم الامتحانات مشيرا إلى أنه سيتم دراسة كل حالة بشكل منفرد.



ولفت إلى أنه تم تسجيل 1300 إصابة بفيروس كورونا اليوم بين طلبة المدارس مشيرا إلى أن الوضع مطمئن.

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