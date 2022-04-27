780 ألف زائر للأردن خلال الربع الأول من العام الحالي

الوكيل الإخباري - زار الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي 780 ألف زائر مقارنة مع 196 ألف زائر للفترة ذاتها من العام الماضي وبارتفاع مقداره 298% مما أدى لرفع الدخل السياحي إلى 633 مليون دينار خلال الربع الأول، وفق الناطق الإعلامي في وزارة السياحة أحمد الرفاعي.

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وأضاف الرفاعي في تصريح لـ "المملكة" أنه زار الأردن 381 ألف شخص خلال شهر آذار/مارس الماضي.



وبين الرفاعي أن المواقع السياحية جاهزة لاستقبال السياح من الدول كافة، مشيرا إلى أن الوزارة مستعدة للتعامل مع النشاط السياحي المتوقع خلال عطلة عيد الفطر.