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الأربعاء، 27-04-2022 10:11 ص

780 ألف زائر للأردن خلال الربع الأول من العام الحالي

م


الوكيل الإخباري - زار الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي 780 ألف زائر مقارنة مع 196 ألف زائر للفترة ذاتها من العام الماضي وبارتفاع مقداره 298% مما أدى لرفع الدخل السياحي إلى 633 مليون دينار خلال الربع الأول، وفق الناطق الإعلامي في وزارة السياحة أحمد الرفاعي.

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وأضاف الرفاعي في تصريح لـ "المملكة" أنه زار الأردن 381 ألف شخص خلال شهر آذار/مارس الماضي.


وبين الرفاعي أن المواقع السياحية جاهزة لاستقبال السياح من الدول كافة، مشيرا إلى أن الوزارة مستعدة للتعامل مع النشاط السياحي المتوقع خلال عطلة عيد الفطر.

 

 


 




 

 


 

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