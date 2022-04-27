كسوف جزئي للشمس السبت المقبل

الوكيل الإخباري - قال الفلكي عماد مجاهد من مرصد وادي رم ام الدامي الفلكي، وزميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، إنه سيقع كسوفا جزئيا للشمس في الساعات المتأخرة من ليلة السبت/الاحد الأسبوع المقبل، وستكون ساعة الذروة في تمام الساعة 11:42 دقيقة و13 ثانية بتوقيت الأردن.

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وبين مجاهد في تصريح اليوم الاربعاء، أن الكسوف سيشاهد فقط في جنوب شرق المحيط الهادئ، وجنوب أميركا الجنوبية، وعليه فلا يشاهد في جميع الدول العربية والإسلامية.

واضاف ان سماء المملكة ستشهد كسوفا جزئيا للشمس يوم الثلاثاء 25 تشرين الاول المقبل، حيث يبدأ في تمام الساعة 11:58:21 ظهرا بتوقيت المملكة الصيفي، ويصل ساعة الذروة في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، وبذلك سيغطي القمر ما نسبته 46 بالمئة من قرص الشمس، أي حوالي نصف قرص الشمس، ثم يبدأ القمر بالابتعاد تدريجيا عن قرص الشمس حتى ينتهي الكسوف في تمام الساعة 4:02:11 عصرا، وبذلك يستمر الكسوف الجزئي في العاصمة عمان لمدة ساعتين و25 دقيقة.



واشار الى انه سيشاهد الكسوف اضافة للأردن قارة اوروبا وشمال شرق افريقيا والشرق الاوسط وغرب اسيا من ضمنها الخليج العربي، مبينا أن حادثة كسوف الشمس تعتبر من الشواهد المرئية على ولادة الهلال وبداية الشهر الجديد، حيث لا يشاهد القمر عند وجوده في الاقتران- أي في الولادة- سوى في حالة واحدة وهي حادثة كسوف الشمس، ويتولد بناء على ذلك هلال أهلة الشهور القمرية (الهجرية).



واوضح، أن كسوف الشمس من الظواهر الفلكية النادرة، وتحدث عندما يكون القمر على خط مستقيم بين الشمس والأرض، ويحجب القمر بالتالي أشعة الشمس عن مناطق محددة على سطح الأرض هي التي تشاهد الكسوف.