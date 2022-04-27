الفايز يؤكد أهمية قطاع المقاولات ودوره المحوري في تعزيز العملية الاقتصادية

الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أهمية قطاع المقاولات ودوره المحوري في تعزيز العملية الاقتصادية والتنموية في الأردن .



وأشار الفايز خلال زيارته امس الثلاثاء، نقابة المقاولين إلى بصمات المقاول الأردني على المستوى المحلي والدولي، موضحا أن قطاع المقاولات يعد من أهم الروافد الاقتصادية للدولة الأردنية وذلك من خلال حجم مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي وتوفيره فرص عمل للأردنيين في مهن مختلفة من حرفيين ومهندسين وإداريين.

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