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الإثنين، 14-06-2021 08:42 م

وزارة الثقافة تكرم عددا من المبدعين

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  الوكيل الاخباري - كرمت وزارة الثقافة اليوم الاثنين الكاتبة نهى حمد الله عن فوزها بجائزة مصطفى عزوز لأدب الطفل، والخطاط إبراهيم أبو طوق الذي كرمه ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي، والباحثة هديل الصبيحي لمشاركتها المتميزة في أيام الشارقة التراثية.
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وعبر وزير الثقافة علي العايد عن فخره واعتزازه بإنجازات المكرمين التي ترفع اسم الأردن عاليًا، مشيرا إلى أن الاعتراف الدولي بالمبدع الأردني يحفزنا أكثر على بذل المزيد من الدعم، فالمبدع الأردني متواجد في كل المحافل يحمل رسالة الأردن السامية و ينقلها من خلال فنه وإبداعه محولًا التحديات إلى فرص، وهنا يأتي دور وزارة الثقافة التي تحمل مسؤولية كبيرة تجاه المبدعين.

 




 

 


 

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