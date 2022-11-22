وزارة الخارجية: الأردنيين في اندونيسيا بخير

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن الأردنيين في إندونيسيا بخير بعد متابعة السفارة الأردنية في جاكرتا لأوضاعهم عقب الزلزال الذي ضرب إحدى الجزر الاندونيسية.

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وأضاف المصدر لـ "الوكيل الإخباري" أن السفارة اطمأنت على معظم الأردنيين في اندونيسيا وأمورهم بخير ، ولم يتم التبليغ عن اي حادث تعرض له الاردنيين بحمدالله.



وكانت الخارجية تابعت، وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في جاكرتا أوضاع المواطنين الأردنيين في جمهورية اندونيسيا الشقيقة التي تعرضت لزلزالٍ أسفر عنه 252 قتيلًا في مدينة سيانغور في جزيرة جاوا الغربية الإندونيسية.



وتؤكد الوزارة أن بإمكان المواطنين الأردنيين في إندونيسيا التواصل لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة من خلال خط الطوارئ للسفارة الأردنية في جاكرتا (006285810457040) أو مركز عمليات الوزارة (00962795497777)، والبريد الإلكتروني لمركز العمليات ([email protected]).

