وزارة الشباب تُخصص مواقع لنقل مباراة منتخب النشامى مع كوريا الجنوبية اليوم - أسماء

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أعلنت وزارة الشباب، عن تخصيص مواقع لنقل مباراة منتخب النشامى وكوريا الجنوبية، خلال تصفيات الدور نصف النهائي لكأس آسيا، والتي ستقام اليوم على ستاد أحمد بن علي في (الدوحة) تمام الساعة 6:00 مساءا.وبينت الوزارة أنه سيتم عرض المباراة في المواقع التالية:- العاصمة: مدينة الحسين للشباب.- اربد : مدينة الحسن للشباب.- الزرقاء: بيت شباب الزرقاء.-البلقاء: صالة مجمع الأمير حسين الرياضي.- جرش : بيت شباب جرش.-عجلون: معسكر الحسين للشباب.-المفرق: مجمع سمو الأمير علي الرياضي.- مادبا: مدينة الأمير هاشم للشباب- الكرك : صالة الأمير فيصل الرياضية.- الطفيلة : مركز شباب عين البيضا.- معان: صالة مركز شباب معان.- إقليم البترا: مركز شباب الطيبه.- العقبة : مدينة الأمير حمزة للشباب.