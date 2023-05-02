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وزارة الشباب تنفذ دورات في مجال التواصل مع ذوي الإعاقة

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الثلاثاء، 02-05-2023 01:40 م

وزارة الشباب تنفذ دورات في مجال التواصل مع ذوي الإعاقة

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الوكيل الإخباري- أنهى مركز إعداد القيادات الشبابية التابع لوزارة الشباب ثلاث دورات لتأهيل العاملين مع الشباب في مجال التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركة 93 مشرفا من العاملين في المراكز الشبابية.

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وبحسب بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، تأتي هذه الدورات ضمن الخطة المؤسسية لوزارة الشباب وخطة المركز السنوية.


وأكد مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية مدير مركز إعداد القيادات الشبابية الدكتور ماجد عسيلة، أهمية تنفيذ هذه البرامج لما توليه الوزارة من اهتمام بهذه الفئة من المجتمع وتأهيل العاملين معهم، وزيادة مشاركتهم ودمجهم في البرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارة من خلال مراكزها المنتشرة في أرجاء المملكة كافة.


من جهته، ثمن مدير دائرة التدريب وتطوير القدرات في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خالد الرقب، هذه التشاركية مع وزارة الشباب، وأهمية إيلاء هذه الفئة الاهتمام والرعاية، مؤكدا أن المجلس سيستمر في دعم البرامج التدريبية التي تسهم في تأهيل العاملين مع الشباب في مجال التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

 




 

 


 

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