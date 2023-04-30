الأحد 30-04-2023
الوكيل الاخباري

لماذا أسعار تذاكر الطيران مرتفعة ولماذا ستظل كذلك؟

تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود بقيمة صفر

تثبيت سعر الكاز وتخفيض السولار ورفع أسعار البنزين بنوعيه (90 و95)

الرئاسة الفلسطينية: الوصاية الهاشمية حماية دينية وقانونية للمسجد الأقصى

الرئيس الليتواني: كييف لا يمكنها الانضمام إلى الناتو قبل نهاية الصراع

هيئة الاتصالات تحذر من عمليات احتيال جراء المكالمات الدولية مجهولة المصدر

هام من وزارة العمل بشأن إجازة الأمومة

دهس عامل وطن على دوار الواحة

وزير العمل يوجه رسالة تهنئة إلى عمال الأردن

السودان.. احتدام الخلاف بين الجيش والدعم السريع حول خرق الهدنة الإنسانية

الأحد، 30-04-2023 12:39 م

رئيس الجامعة الأردنية يهنئ عُمّال الوطن في عيدهم

fc6bba6c-9b6d-42be-8188-ba54b5819c3c


الوكيل الإخباري- يرفع رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات خالص آيات التهنئة والتبريك إلى أسرة الجامعة بجميع كوادرها من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وإلى جميع العاملين في الوطن كل في موقعه، بمناسبة عيد العمال العالمي.

اضافة اعلان


وفي هذه المناسبة، قال عبيدات إننا نستلهم بثَّ روح العمل في سبيل الارتقاء بجامعتنا الحبيبة نحو أسمى المراتب، لتكون دائمًا في المقدمة بسواعد المخلصين، ولتواصل مسيرها قُدمًا وبخطى جادّة لبلوغ مراكز متقدمة بين أفضل الجامعات عربيًّا وعالميًّا.


وأضاف عبيدات أننا نغتنم هذه المناسبة للتأكيد على عزم جامعتنا لخدمة الوطن ومواصلة الإسهام في مسيرة العمل والبناء، في ظل راعي هذه المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202331134745604297572

تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود بقيمة صفر

420232694810222420040

تثبيت سعر الكاز وتخفيض السولار ورفع أسعار البنزين بنوعيه (90 و95)

10202218113737593842367

هيئة الاتصالات تحذر من عمليات احتيال جراء المكالمات الدولية مجهولة المصدر

481532

الجغبير: القطاع الصناعي يعتز بالعاملين لديه

12202231102446222014910

هام من وزارة العمل بشأن إجازة الأمومة

0L5A0042

دهس عامل وطن على دوار الواحة

أخبار متعلقة
image (10)

29 يوما في رمضان تغادر معززة الصحة والمناعة النفسية

لللل

استاذة تطبيقات الفضاء في الأردنية : تمت رؤية ولادة هلال العيد بالعين المجردة

الجامعة الاردنية 2

وظائف شاغرة في الجامعة الأردنية

عامل وطن

الأمانة تنذر 42 عامل وطن بالفصل - أسماء

-949240780

تعليق دوام الجامعة الأردنية العقبة يوم الخميس

5192aed1-1674922069675378900

صدور قانون معدل لقانون العمل رقم 10 لسنة 2023