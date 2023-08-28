وزارة الصحة: الإبلاغ عن 400 حالة لدغ من الأفاعي والعقارب العام الحالي

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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كشفت وزارة الصحة أنه تم الإبلاغ عن 400 حالة لدغ ولسع من الأفاعي والعقارب منذ مطلع العام الجاري وحتى 27 آب الحالي.وقالت الوزارة لـ"الوكيل الإخباري"، إن هناك زيادة ملحوظة بأعداد اللدغات واللسعات عن الأعوام السابقة وخاصة بعد جائحة كورونا حيث ساهمت فترة الإغلاقات بتقليل عدد اللدغات.وأضافت أنه لا يمكن تحديد نوع الأفاعي أو العقارب بدقة لأن ذلك يعتمد على شرح المصاب للأفعى.وأشارت الوزارة إلى أنه لا يمكن تحديد عدد الجرعات التي تم إعطائها للمرضى الذين تعرضوا للدغة الأفعى أو العقرب وذلك لاختلاف الجرعات التي يحتاجها المريض وحسب وضعه الصحي.وكانت وزارة الصحة أكدت في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري"، توفر الأمصال الخاصة بعلاج لدغات ولسعات الأفاعي والعقارب في كافة مستشفيات ومراكز وزارة الصحة.يشار إلى وجود 30 نوعا من الأفاعي غير السامة في الأردن أشهرها "الحنيش" الذي يمتاز بلونه الأسود وطوله الكبير، فيما يصل عدد الأفاعي السامة إلى 7 أنواع أبرزها الصل الأسود والخبيث الأسود وأفعى فلسطين.