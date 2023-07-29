فرقة الأوركسترا السعودي تحيي حفلا فنيا مميزا في بوليفارد العبدلي

الوكيل الإخباري - أحيت فرقة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي مساء أمس الجمعة في بوليفادر العبدلي بعمان ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون حفلا موسيقيا غنائيا مميزا وسط تفاعل كبير من الجمهور.

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وقدمت الفرقة في الحفل الذي حضره السفير السعودي نايف بن بندر السديري لدى الأردن، باقة من الأغاني المتنوعة تخللتها فقرات موسيقية فردية.



كما صاحب الفرقة والكورال عرضا أدائيا ولوحات راقصة بجماليات التشكيلات الفنية من فنون الموروث الفلكلوري السعودي ومنها "السامر" و"الخطوة" و"الينبعاوي".



وفي ختام الحفل الفني الذي شهد تفاعلا كبيرا، تسلم رئيس هيئة المسرح والفنون الأدائية رئيس الوفد سلطان البازعي الدرع التكريمي للمهرجان.