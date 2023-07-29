تعرض شاب للدغة من أفعى فلسطين في الأغوار وحالته حرجة - صورة

الوكيل الإخباري - تعرض شاب (32 عاما) للدغة بقدمه من أفعى فلسطين في الأغوار الشمالية، وفق ما أفاد به خبير الأفاعي أسد الجيزاوي.



وقال الجيزاوي لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم نقل المصاب إلى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي وتم إدخاله إلى العناية الحثيثة وحالته العامة حرجة.



وأضاف أنه قام بتزويد المصاب بجرعتين من المصل المضاد لسم أفعى فلسطين وما زالت حالته تحت المراقبة لتحديد إذا ما كان سيحتاج إلى جرعات إضافية.

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وحذر خبير الأفاعي المواطنين من التعامل مع الأفاعي أو الاقتراب من أماكن تواجدها وخاصة بين الأعشاب وعند الأشجار والحجارة، داعيا إلى عدم الإمساك بها لتجنب التعرض للدغ.



وبيّن الجيزاوي أن لديه كميات كافية من الأمصال المضادة للدغات أفعى فلسطين ولدغات العقارب لوجه الله تعالى ولخدمة المواطنين، داعيا إياهم للتواصل معه في حال رصد أفعى سامة أو التعرض لحالات لدغ من أفاعٍ خطيرة عبر الرقم (0799045985).



