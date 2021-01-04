الإثنين 04-01-2021
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الإثنين، 04-01-2021 10:01 م

وزارة الصحة تدعو المواطنين لحجز جرعاتهم من اللقاح

وزارة الصحة -(ارشيفية)


 الوكيل الاخباري - نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، اليوم الاثنين، ورشة تدريبية للعاملين في ملف المطاعيم من مختلف القطاعات الصحية حول إعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لنشر وزيادة الوعي، وإمكانية التواصل مع الفئات المستهدفة ومتابعتها بعد تلقيها المطعوم، والإجراءات الواجب اتباعها في حال ظهور أعراض جانبية.
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وقال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس لـ(بترا)، إن الدورة التدريبية تكتسب أهمية كبيرة بمشاركة الخبراء من مختلف القطاعات الصحية لتوفير التدريب اللازم للقائمين على إعطاء اللقاح في رسالة لطمأنة المواطنين بأن وزارة الصحة تهتم بأدق التفاصيل وتعتبر عملية التطعيم محورية بالغة الأهمية يجب تنفيذها بحرفية عالية.

وبين أن الورشة تضمنت توضيح آلية استخدام التطبيق الالكتروني المخصص للتسجيل للمطاعيم، وشرح عملية التسجيل، وكذلك التدريب على تخزين اللقاح، والخطوات التفصيلية لعملية اعطاء اللقاح بحسب الأولويات المحددة، وتوعوية المواطنين ودحض الاشاعات والمفاهيم الخاطئة بخصوص المطاعيم.

ودعا الدكتور شركس المواطنين إلى التسجيل في التطبيق الإلكتروني لحجز جرعاتهم من اللقاح.

 




 

 


 

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