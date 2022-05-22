وزارة الصحة : هذه علامات اشتباه الاصابة بمرض جدري القرود

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عممت وزارة الصحة على الاطباء والمراكز الصحية التابعة لمديريات الوزارة، بضرورة التبليغ الفوري لمديرية الامراض السارية عن اي حالة يشتبه اصابتها بمرض جدري القرود.



ووفق التعميم فإن الحالة المشتبه بها هي: أي شخص من أي فئة عمرية مصاب بطفح جلدي حاد غير مفسر، وواحدة أو أكثر من العلامات او الاعراض التالية: صداع ، ارتفاع في درجة الحرارة أكثر من 38.5 درجة مئوية ،ألم عضلي ، ألم في الظهر ،ضعف وتعب عام ،تضخم العقد الليمفاوية .

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