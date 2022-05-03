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الثلاثاء، 03-05-2022 09:17 ص

أمين عام الصحة يتفقد مستشفى زايد والمراكز الصحية بالعقبة

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الوكيل الاخباري - تفقد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الرعاية الصحية الأولية والأوبئة، الدكتور رائد الشبول، أول أيام عيد الفطر السعيد، المراكز الصحية ومستشفى زايد الميداني في مدينة العقبة.

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وقد اطلع الشبول على الخدمات المقدمة للمواطنين في المراكز الصحية بالعقبة والقويرة والريشة ورحمة وقريقرة، كذلك في مستشفى الشيخ زايد الميداني في العقبة، والتقى الكوادر المناوبة فيها خلال عطلة العيد.


كما التقى الشبول رئيس وأعضاء مجلس محافظة العقبة، وبحث معهم مدى جاهزية المراكز الصحيه المناوبة خلال عطلة عيد الفطر لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمراجعين.


كما بحث الشبول مع محافظ العقبة محمد الرفايعة خطط المديرية والتأكد من توفر وكفاية المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية وغير الطبية ومخزون الأكسجين خلال أيام العيد.


وأبدى الشبول والفريق المرافق أرتياحه من واقع الخدمات الصحية المقدمة في محافظة العقبة والإجراءات المعمول بها للتعامل مع أي طارئ خلال العطلة.

بترا

 




 

 


 

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