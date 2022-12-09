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الجمعة، 09-12-2022 04:30 م

وزارة الطاقة تنظم البرنامج التدريبي الثاني بمجال الابتكار ودوره في ريادة المؤسسات

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الوكيل الاخباري- اختتمت في وزارة الطاقة والثروة المعدنية أخيرًا أعمال الدورة التدريبية المتخصصة في مجال الابتكار بعنوان "إداري ابتكاري 2"، بمشاركة 16 موظفًا من مختلف التخصصات في الوزارة، وبالشراكة مع مشروع الشراكة الأردنية - الألمانية في مجال الطاقة.

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وقالت مديرة مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي المهندسة شروق عبد الغني، إن البرنامج هدف إلى تعريف المشاركين من موظفي الوزارة بمفهوم الابتكار ودوره في ريادة المؤسسات وتمكينهم بالتدريب العملي من استخدام أدوات توليد الأفكار وممارسة تطبيقها لإيجاد أفكار أكثر وذات جودة أفضل.


وأكدت، أهمية الدورة في تمكين المشاركين من ممارسة التطبيق العملي لمخرجات تدريبهم على أرض الواقع في الوزارة من خلال تحديد التحديات التي يواجهها القطاع والوزارة ومعوقات توليد الأفكار والخروج بحلول ابتكارية تطبيقية لهذه التحديات مما يخلق فرص نمو جديدة للوزارة والقطاع.


والدورة، هي الثانية من سلسلة الدورات المتخصصة في البرنامج التدريبي لموظفي الوزارة، وهي ترجمة عملية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "رفع كفاءة الأداء المؤسسي" من خلال مشروع "تشجيع ودعم الابتكار" الذي يهدف لتدريب 30 موظفًا سنويًا وعلى مدار السنوات (2022-2023-2024).

 




 

 


 

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