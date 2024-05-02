مذكرة تفاهم لتعزيز خدمات التجارة العربية البولندية

الوكيل الاخباري- وقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية البولندية لضمان الصادرات، لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تأمين التجارة والاستثمار والتمويل بما يسهم بتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين الدول العربية وبولندا.

اضافة اعلان



وحسب بيان لمؤسسة "ضمان"، اليوم الخميس، وقع مذكرة التفاهم في العاصمة النرويجية أوسلو على هامش اجتماعات اتحاد برن نيابة عن "ضمان" مدير إدارة العمليات الدكتور حسن حمدان، والرئيس والمدير التنفيذي للهيئة الوطنية البولندية لضمان الصادرات يانوش فلاديكزاك، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس إدارة المخاطر فيها كاتارزينا كوالسكا.



وأوضح المدير العام لمؤسسة "ضمان" عبد الله أحمد الصبيح، أنه بموجب الاتفاق ستتعاون "ضمان" التي تأسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية و4 هيئات مالية عربية، مع الهيئة الوطنية البولندية لتقديم خدمات تأمين التجارة والتمويل ضد المخاطر السياسية والتجارية في إطار نظام شامل يستهدف زيادة حجم المبادلات التجارية بين السوق العربية والسوق البولندية والأسواق الأخرى في المنطقة والعالم.



وأكد التزام الجانبين بتعزيز التعاون وبذل الجهود المشتركة بما يعزز من فرص نمو العلاقات التجارية والاستثمارية، مشددا على حرص "ضمان" على تعزيز دورها في دعم اقتصادات الدول الأعضاء، التزاما من المؤسسة بدعم التبادل التجاري والاستثماري والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية من جهة ودول المنطقة والعالم من جهة أخرى.