وزارة الطاقة : رصد 975 زلزالا العام الماضي

الوكيل الإخباري - رصد مرصد الزلازل الاردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، 975 زلزالا بنسبة تغطية بلغت 100 بالمئة خلال عام 2020، منها 140 زلزالا محليا و549 زلزالا اقليميا و286 زلزالا بعيدا.

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وبحسب تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، تم تركيب محطة زلزالية جديدة في جامعة مؤتة، إبرام اتفاقيتين علميتين مع الجامعة الاردنية وهيئة المساحة الجيولوجية الأميركية.



وتطرق التقرير الى الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة جائحة كورونا مؤكدا تميز قطاع الطاقة خلال هذه الفترة باستدامة النظام الكهربائي والمشتقات النفطية وعدم انقطاعها بتعاون كافة مؤسسات القطاع بناء على إجراءات واضحة ومحددة تم اتخاذها وإقرارها.



وذكر التقرير، أنه تم تعديل تعرفة الحمل الأقصى للقطاع الصناعي المتوسط والقطاعين الزراعي والفندقي التي تطبق عليها حسب تعليمات التعرفة النافذة لتصبح بمقدار صفر لفترة 3 أشهر منذ بداية الأزمة.



كما تم السماح بتقسيط فواتير الكهرباء للقطاعات الإنتاجية المتضررة، وتعليق تنفيذ حالات فصل التيار الكهربائي لكافة المشتركين لمدة شهر من بدء الأزمة.



وقامت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين وشركات توزيع الكهرباء لضمان استمرار تزويد الكهرباء للمخيمات.



وسمحت الوزارة لشركات توزيع المشتقات النفطية بتخزين المشتقات النفطية في مرافق الشركة اللوجستية للمرافق النفطية مجانا ولمدة 3 أشهر بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي للمشتقات النفطية.



كما تم تأجيل توريد الضريبة الخاصة المقطوعة على المشتقات النفطية لكامل الضريبة حتى نهاية عام 2020 لكافة شركات تسويق المشتقات النفطية.



وتضمنت الإجراءات، رفع المخزون الاستراتيجي إلى 80 ألف طن خلال فترة ازمة كورونا، بزيادة نسبتها 24 بالمئة عن مستواه قبل قرار تعزيز المخزون الاستراتيجي وهي السعات التخزينية المتاحة في مشروع الماضونة.



وتمت الموافقة على تغطية كامل إيصال التيار الكهربائي الى (مشروع كرفانات الحجر الصحي في منطقة البحر الميت/منطقة الكورنيش) على حساب فلس الريف بقيمة تقديرية بلغت 140 ألف دينار.

