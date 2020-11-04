الأربعاء 04-11-2020
الوكيل الاخباري

وزارة الطاقة للوكيل : قرار حكومي خلال 48 ساعة حول توزيع الغاز المنزلي اثناء الحظر الشامل بعد الانتخابات

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الأربعاء، 04-11-2020 12:01 ص

وزارة الطاقة للوكيل : قرار حكومي خلال 48 ساعة حول توزيع الغاز المنزلي اثناء الحظر الشامل بعد الانتخابات

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال الناطق باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية مشهور ابو عيد في تصريح خاص للوكيل الاخباري حول السماح لمركبات توزيع الغاز بالعمل اثناء فترة الحظر الشامل ما بعد الانتخابات البرلمانية القادمة في العاشر من الشهر الحالي ان هناك تنسيقا مستمرا بين كافة الاطراف . 

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واضاف الناطق باسم وزارة الطاقة ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية تنسق حاليا مع كل من المركز الوطني للامن وادارة الازمات وشركة مصفاة البترول الاردنية ونقابة أصحاب محطات المحروقات بخصوص دوام مركبات توزيع اسطوانات الغاز المنزلي وصهاريج توزيع الغاز البترولي المسال والديزل خلال فترة الحظر الشامل الذي سيطبق عقب صدور نتائج الانتخابات .

 

واشار ابو عيد الى ان هناك اجتماعات قائمة للبت في قرار حكومي وسيتم الاعلان عن التوصيات قبل نهاية الاسبوع الحالي . 


 




 

 


 

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