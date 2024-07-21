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الأحد، 21-07-2024 10:05 ص

وزارة العمل : تحرير 2141 مخالفة و2949 إنذارا في النصف الأول من العام

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الوكيل الاخباري- أصدرت مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل تقريرها للنصف الأول من عام 2024.

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وقال مدير مديرية التفتيش في الوزارة المهندس هيثم النجداوي إن عدد المنشآت التي زارتها فرق التفتيش خلال النصف الأول من عام 2024 بلغ 13922 منشأة،  مشيرا إلى أن الوزارة نفذت خلال هذه الفترة 10 حملات تفتيشية على قطاعات اقتصادية معينة.


وأضاف أن فرق التفتيش حررت خلال النصف الأول من العام الحالي 2141 مخالفة و2949 إنذارا لمنشآت غير ملتزمة بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.


وبين النجداوي أن عدد الشكاوى العمالية التي استقبلتها الوزارة عبر منصتها الإلكترونية "حماية" خلال ذات الفترة حوالي 4498 شكاوى منها 1850 شكوى تمت تسويتها مع أصحاب العمل وتم تحصيل الحقوق العمالية للعمال المشتكين، و305 شكوى ما زالت قيد الإجراء، وتم تحرير 602 مخالفة بحق منشآت لم تتجاوب مع إجراءات الوزارة، في حين تم توجيه المتقدمين بـ1741 شكوى إلى القضاء لعدم اختصاص الوزارة بها. 


وفيما يتعلق بجهود الوزارة في التفتيش على مدى التزام منشآت القطاع الخاص بمعايير السلامة والصحة المهنية أكد النجداوي أن عدد المنشآت التي زارتها فرق التفتيش بهذا الخصوص بلغ 6283 منشأة ومعظمها زيارات توعوية وتثقيفية لأصحاب العمل بالأنظمة الجديدة للسلامة والصحة المهنية والتعليمات الصادرة بموجبها.


وحول جهود الوزارة في الحد من عمل الأطفال قال النجداوي إن مجموع حالات عمل الأطفال التي ضبطتها فرق الوزارة بلغ 132 حالة، وحرر بحق المنشآت المخالفة 90 مخالفة و85 إنذارا، لافتا إلى أن الوزارة استقبلت 27 بلاغاً عبر الرابط المخصص لاستقبال البلاغات بخصوص عمل الأطفال childlabor.mol.gov.jo الموجود على الموقع الإلكتروني للوزارة، في حين نفذ قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال والحضانات المؤسسية جلسات رفع الوعي للحد من عمل الأطفال.


 




 

 


 

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